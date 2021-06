Europei, l’Ucraina batte la Macedonia del Nord 2-1

Sagra dei rigori falliti a Bucarest: uno per parte nel secondo tempo

Successo dell'Ucraina sulla Macedonia del Nord nel secondo match delle due nazionale nell'Europeo. Nello stadio di Bucarest la nazionale guidata da Shevchenko passa in vantaggio al 29' con un gol di Yarmolenko su assist di tacco di Karavaev, nato sugli sviluppi di un corner. Cinque minuti dopo raddoppia Yaremchuk. Nella ripresa Alioski accorcia segnando sulla respinta del rigore che Bushchan gli aveva parato. A 6' dalla fine il centrocampista dell'Atalanta Malinovskyi ha fallito il rigore del 3-1. Secondo rigore sbagliato del match, uno per parte. Ma il portiere macedone è stato più bravo rispetto al collega perché la sua respinta defilata non ha dato modo all'ucraino numero 8 di rifarsi. La sconfitta di oggi è decisiva per la Macedonia che viene eliminata mentre l'Ucraina spera di rimettersi in scia per gli ottavi di finale.