Europei, Luis Enrique: “Assenza Busquets? Ho affrontato cose peggiori…”

Il Commissario Tecnico della Spagna analizza il momento della sua selezione

La Spagna ha vissuto una settimana decisamente difficile a causa del caso Covid che ha estromesso Sergio Busquets dal torneo, almeno per il momento. Tuttavia il Commissario Tecnico Luis Enrique non perde la fiducia, come ha dichiarato nella conferenza stampa: "Ad essere onesti, per me è un gioco da ragazzi rispetto ad alcune delle cose che ho dovuto affrontare. Tutti i membri dello staff hanno cercato di aiutare i giocatori. Non c'è paura, ma c'è incertezza che genera una situazione non piacevole. Un giocatore ha fatto una grande stagione e per qualcosa del genere c'è la possibilità che tu mancherà un europeo che si disputa ogni quattro anni. Quello che sappiamo è che la UEFA permette ai giocatori di cambiare fino all'ultimo giorno in caso di Covid. Spero che non ci siano più casi in nessuna squadra. Spero che si possa vedere un bello spettacolo. La gente vuole tornare negli stadi. e riprendersi da una nuova normalità".