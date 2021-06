Europei, Luis Enrique: “Con la Croazia sfida difficile. E poi c’è Modric…”

Luis Enrique racconta le sue sensazioni sul passaggio del turno da parte della Spagna

La Spagna riesce a salvarsi. La Roja ha rischiato di non qualificarsi agli ottavi partendo da una posizione decisamente favorevole. E invece le prime due partite contro Svezia e Polonia avevano regalato solamente due punti. Un bottino davvero scarno. Oggi è arrivato il riscatto battendo con un netto 5-0 la Slovacchia. Un risultato che qualifica la Spagna agli ottavi. Il Commissario Tecnico Luis Enrique interviene al termine della gara: "Siamo stati gli stessi delle altre due partite, non siamo cambiati. Con la differenza che qui abbiamo riscontrato più volte le crepe in difesa dell'avversario. Siamo ancora vivi e ora arriva la vera competizione". Poi sguardo al prossimo avversario. Infatti agli ottavi ci sarà la Croazia vice campione del mondo in carica. Un test decisamente complesso per la Spagna: "Sarà una partita complicata, difficile. C'è un Modric che continua a lottare e hanno un buon livello". Nell'ultimo incontro ufficiale tra le due selezioni, a prevalere fu proprio la Croazia.