Europei, Luis Enrique: “Nessuna nazionale è migliore della Spagna”

Luis Enrique, ct della Spagna, ha presentato la sfida contro la Svizzera

Domani sarà un giorno di grandissimo calcio per l’Italia, in cui si giocherà il futuro dell’Europeo contro il Belgio. Appuntamento per le 21, per una delle partite più belle della manifestazione. Prima, alle 18, si conoscerà la prima semifinalista che affronterà uno delle due squadre: la Svizzera affronterà la Spagna e il ct delle Furie RosseLuis Enrique ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Non ho visto nessuna nazionale migliore della Spagna. Anche se commettiamo alcuni errori individuali, l'attitudine della squadra è sempre positiva. Per quanto riguarda la fase difensiva siamo tra le migliori del torneo. La Svizzera la conosciamo bene, così come loro conoscono noi. Per come fanno pressione e attaccano anche loro sono tra le squadre più forti dell'Europeo, sarà difficile batterla".