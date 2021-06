Europei, Luis Enrique: “Siamo tra i favoriti”

Luis Enrique, ct della Spagna, ha presentato l’amichevole di domani contro il Portogallo

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla viglia dell’amichevole contro il Portogallo, campione in carica in vista di Euro2020. Grande carica da parte dell’ex tecnico del Barcellona: "Domani sarà una partita spettacolare, tornerà il pubblico dopo un anno e mezzo e non vediamo l'ora che i nostri tifosi possano tifare per noi. Ho fiducia nel mio gruppo, quello che sto vedendo in allenamento mi motiva. Schema di gioco? Penso che potremo cambiare, l’importante sarà identificarne uno con cui esprimersi al meglio.

SUL GRUPPO E PORTOGALLO - “Il gruppo sta bene, anche chi ha giocato le finali di Champions ed Europa League, solo Adama Traoré non ci sarà domani. Il Portogallo è il campione in carica, ha vinto anche la Nations League. Noi faremo la nostra partita. Ai ct non piace giocare partite facili per andare sul sicuro. Devo convincere i miei giocatori che sono tra i favoriti per l'Europeo. Noi siamo una delle squadre favorite, se non fosse così allora me ne andrei via".