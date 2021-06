Europei, Lukaku: “Ecco cosa ruberei a Ronaldo”

Lukaku, attaccante del Belgio, ha presentato la super sfida contro il Portogallo in conferenza stampa

Belgio-Portogallo, Lukaku contro Ronaldo e tanto altro. Spettacolo assicurato in questo ottavo di finale di Euro2020, in programma domenica alle 21, in cui si affronteranno due delle nazionali più forti della manifestazione. Romelu Lukaku, attaccante belga dell’Inter, ha preso parola in conferenza stampa: “Mi piacerebbe avere la potenza di tiro e il dribbling di Ronaldo. Al contrario, invece, penso che potrebbe invidiarmi la mia forza e la mia mira".