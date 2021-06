Europei, Maguire esulta: “Sfida vinta grazie al coraggio, risultato straordinario”

Harry Maguire commenta la vittoria ottenuta dall'Inghilterra sulla Germania

L'Inghilterra sfata il tabù Germania. La Nazionale dei tre leoni, che aveva sempre incassato sconfitte brucianti contro i tedeschi, elimina gli storici rivali negli ottavi di finale di Euro 2020. Decisive le reti di Raheem Sterling e Harry Kane, arrivate entrambe nell'ultimo quarto d'ora. Ora gli inglesi affronteranno la vincente del match tra Svezia e Ucraina, con la possibilità concreta di giocare semifinali ed eventuale finale in casa, a Wembley. Il difensore Harry Maguire esterna tutta la sua gioia, come riportato da Sky Sport: "È magnifico, credo che questo risultato sia qualcosa di straordinario. Sapevamo che c’era tanta pressione, dovevamo regalare una prestazione speciale ai nostri tifosi. Dall’inizio alla fine abbiamo dato tutto in campo. Abbiamo avuto un coraggio enorme in entrambe le fasi, siamo stati aggressivi. Cercavamo di conquistare velocemente la palla quando la perdevamo. Era difficile trovare l'uomo dietro le linee, ma ci siamo riusciti. Il coraggio ci ha permesso di vincere questa sfida".