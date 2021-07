Europei, Mancini: “Belgio, non ci snatureremo”

Mancini ha presentato in conferenza stampa il quarto di finale tra Italia e Belgio

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa all’attesissima vigilia del quarto di finale contro il Belgio: “​Ho pochi dubbi, dobbiamo fare delle scelte, ma siamo indirizzati bene. Valutiamo come stanno tutti, domani vediamo. Roberto Martinez fa pretattica? Mi pare giusto, sta preparando una partita importante come noi, il Belgio è una grandissima squadra, è la migliore del ranking da tre anni. Spero possa contare su tutti, anche su chi deve recuperare, perché è una bella sfida per chi la guarda”.