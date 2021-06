Europei, Mancini: “Bella partita, spero ci siano altre sei serate così…”

L'Italia vince contro la Turchia e Roberto Mancini analizza la prestazione della sua squadra

L'Italia domina nella ripresa e supera la Turchia dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0. Gli azzurri si impongono per 3-0 grazie all'autogol di Demiral e alle reti di Immobile e Insigne. Insomma, la partenza è stata decisamente positiva, con un messaggio forte alle rivali dell'Italia. Il Commissario Tecnico della selezione Roberto Mancini analizza la prestazione della sua squadra al termine del match. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo fatto una buona partita. Non era facile, era il debutto e loro sono una buona squadra. Siamo felici, la squadra ha fatto molto bene. Il supporto del pubblico è stato importante. Abbiamo avuto una palla veloce per sbloccare l'incontro. L'Italia ha fatto una bella partita. Era importante iniziare bene. E' stata una bellissima serata. Spero ce ne siano ancora altre così. Ne mancano ancora altre sei...". Insomma, Wembley è lontana, ma non lontanissima per gli azzurri.