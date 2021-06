Europei, Mancini: “Contro la Svizzera novità tattiche. Gigio al Psg? Grande scelta”

li Azzurri sono a Roma per la seconda partita degli Europei. Alla vigilia Mancini e Bonucci hanno parlato al mattino ai microfoni di Sky

C'è grande attesa per la seconda partita dell'Italia a Euro 2020. Gli azzurri dopo aver travolto la Turchia se la vedranno contro la Svizzera. Il ct della Nazionale Roberto Mancini in conferenza stampa, ha presentato la sfida: "E' una partita importante come lo è stata la prima e c'è anche grande rispetto per la squadra che andiamo ad affrontare. La Svizzera è sempre tra le prime 10 del ranking europeo, ha un allenatore che conosce benissimo il calcio italiano, per questo abbiamo grande rispetto e dobbiamo fare una grande partita. Noi potremmo anche cambiare sistema di gioco, ma i ragazzi sanno quello che devono fare in campo. Non cambierebbe molto. Conosciamo bene la Svizzera, ce l'abbiamo anche nel girone di qualificazione per il Mondiale, sappiamo che è una squadra forte, quadrata, piena di giocatori tecnici. Dovremo fare una partita senza sbagliare nulla".