Europei, Mancini: “Qualcuno è stanco ma vogliamo vincere. Verratti giocherà”

Parla il CT in vista della gara contro il Galles

Obiettivo primo posto nel girone e continuità di risultati positivi. Il commissario tecnico dell’ Italia Roberto Mancini , prima della partenza per Roma, dal ritiro di Coverciano, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Galles per la terza giornata degli Europei.

VINCERE - "Ai giocatori chiedo di continuare a fare il massimo, cercare di essere offensivi giocare bene. Dobbiamo fare le cose perbene. Vogliamo chiudere il girone in testa, per far questo dobbiamo vincere domani", ha detto Mancini .

SQUADRA - Sulla formazione che scenderà in campo: "Sicuramente è la terza partita in 10 giorni, di conseguenza qualcuno è più stanco ed ha bisogno di riposare. Possiamo fare qualche cambio, consapevoli del fatto che il prodotto non cambia. Verratti? Non ha la condizione fisica ma ha la qualità tecnica. Penso possa giocare dall’inizio o durante la partita, decideremo insieme. Chiesa? Può giocare in tutti i ruoli d’attacco, ritengo però che il più congeniale sia esterno destro o sinistro".