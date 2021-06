Europei, Mancini: “Svizzera sarà dura ma obiettivo è la qualificazione”

Le parole del CT dell'Italia in vista della sfida contro la Svizzera

CHI GIOCA - Sui dubbi di formazione, Mancini non si sbilancia: "Toloi o Di Lorenzo al posto di Florenzi? Non cambierebbe tanto, anche se Di Lorenzo è più offensivo di Toloi. Forse l’unico dubbio può essere questo, ma mancano due allenamenti: vediamo". "Verratti? Vediamo. Sta abbastanza bene, sono già 3-4 giorni che si allena con la squadra, sta bene. Vediamo anche per lui. Dubbi in attacco? Credo che se dovesse giocare Chiesa, o non dovesse giocare Belotti in attacco, non cambierebbe molto. Sono tutti bravi e sanno tutti cosa devono fare".