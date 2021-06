Europei, Marchisio: “La Russia del mio amico Dzyuba è una buona squadra”

L'ex centrocampista dello Zenit ha detto la sua sulle ambizioni della nazionale Russa agli Europei

La Russia esordirà sabato 12 giugno agli Europei sfidando il Belgio di Lukaku, nazionale considerata uno delle favorite per il successo. I belgi in caso di vittoria della competizione continentale intascheranno a testa 428 mila euro. Ma sulle velleità della Russia ha espresso il proprio parere l'ex centrocampista dello Zenit e dell'Italia Claudio Marchisio, oggi commentatore tecnico di Rai Sport. “La nazionale russa è pronta per l'Europeo -ha sottolineato Marchisio. - Hanno una buona squadra, dove gioca il mio amico Dzyuba. Il miglior capitano con il quale ho legato molto durante la mia avventura a San Pietroburgo. Ho la sensazione che disputeranno un buon campionato europeo" ha detto l'ex Juventus a Match TV. Claudio Marchisio ha giocato per lo Zenit dal 2018 al 2019, dove si è trasferito dalla Juventus.