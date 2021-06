Europei, Matthaus provoca: “Se Sancho non piace agli inglesi diamogli passaporto tedesco”

La provocazione dell'ex stella tedesca

Tra i migliori calciatore della Bundesliga, ma assolutamente dimenticato dalla sua Nazionale. Parliamo di Jadon Sancho , attaccante esterno dell'Inghilterra e del Borussia Dortmund che sta vivendo un Europeo non facile con appena sei minuti di gioco nella terza partita del torneo. Il CT Southgate non sembra voler puntare su di lui nonostante i numeri dicano sia tra i migliori della rosa. Ecco perché, come riporta il Sun, Lothar Matthaus ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni provocatorie a margine della sfida degli ottavi di finale che metterà la Nazionale dei Tre Leoni proprio davanti alla Germania.

PROPOSTA - "Trovo incredibile che uno dei migliori calciatori della passata stagione della Bundesliga ma anche degli ultimi due anni, non giochi in questa Inghilterra", ha detto Matthaus. "Se Sancho non è abbastanza bravo per l'Inghilterra perché non lo lasciano libero così noi gli facciamo il passaporto per la Germania", ha continuato con tono provocatorio l'ex stella tedesca.