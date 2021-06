Europei, medico danese Boesen: “Inspiegabili le cause del malore di Eriksen”

Il medico danese Morten Boesen ha risposto alla domanda sulle cause del malore

Il medico della nazionale danese Morten Boesen in conferenza stampa questo pomeriggio ha comunicato le condizioni dell'interista: "Christian Eriksen sta bene, gli esami a cui è stato sottoposto fin qui sono hanno dato esito normale. Non abbiamo ancora una spiegazione sul perché è accaduto tutto questo a Christian Eriksen - ha ammesso il medico della nazionale danese -, in questo momento non so rispondere a questa domanda. Ci sono stati quattro psicologi nell'hotel con la squadra per tutta la notte. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i propri sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati in albergo, i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico: apprezziamo molto l'aiuto arrivato da fuori".