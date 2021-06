Europei, Mertens: “Non lascio Napoli”

Mertens, dal ritiro del Belgio, ha parlato del suo futuro

Direttamente dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha rassicurato i tifosi in merito alla sua permanenza al Napoli: “Non penso che lascerò il Napoli. Il problema è che qui non potrei parlare del Napoli, ma non credo che me ne andrò. Non c'è assolutamente motivo. Smentisco le voci su un mio futuro lontano dal Napoli".