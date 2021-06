Europei, Miranchuk: “Vittoria importante che ci fa fare passo avanti”

L'atalantino Miranchuk commenta il successo della Russia contro la Finlandia

Boccata d'ossigeno per la Russia che, dopo aver perso al debutto contro il Belgio, ha battuto la Finlandia per 1-0 agganciando gli scandinavi a 3 punti nella classifica del gruppo B. Match winner il calciatore dell'Atalanta Aleksey Miranchuk che ha commentato così il successo della sua nazionale e anche il bel gol: “La vittoria è stata importante in questa fase del girone e dopo aver perso la prima. Abbiamo fatto bene il compito e adesso andiamo avanti con l'ultima gara del girone. Certo dovevamo fare più gol ma questo è il calcio. Probabilmente è importante che ci siano le occasioni e adesso lavoreremo meglio su questo aspetto. Questo è un torneo in cui si incontrano squadre di buon livello e bisogna sfruttare le opportunità create ma l'intesa con Dzyuba e Golovin è già quasi perfetta", ha detto Miranchuk a Match TV. L'Atalanta si è complimentata con il suo calciatore.