Europei, Morata: “Vittoria dedicata alla mia famiglia. Ora avanti così”

Alvaro Morata racconta le sue sensazioni dopo la vittoria della Spagna ai danni della Croazia

La Spagna supera la Croazia dopo una vera e propria battaglia ai quarti di finale. Gli uomini della Roja dilapidano un doppio vantaggio nei tempi regolamentari, ma nei supplementari fanno valere la propria classe e si impongono per 5-3. Tra i grandi protagonisti del match c'è anche Alvaro Morata. L'attaccante di proprietà della Juventus era stato fortemente criticato per le sue prestazioni non esaltanti e per i tanti errori sotto porta durante le prime partite. Ora si è tolto alcuni sassolini dalla scarpa dopo la vittoria contro la Croazia. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono stati momenti difficili perché loro sono una squadra fortissima, con tanta qualità. Agli Europei sappiamo che tutte le partite sono molto complicate. Per questo motivo siamo contenti di essere passati. Dedica alla famiglia? Sì, i miei famigliari ci sono sempre. Ora vogliamo continuare così fino alla fine". Un messaggio forte e chiaro.