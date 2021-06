Europei, Nainggolan ‘cuore a metà’: “Italia-Belgio? Faccio il tifo per…”

Il centrocampista belga cerca di non schierarsi in vista del quarto di finale di Euro 2020

C'è grande attesa per la partita dell'Italia contro il Belgio per i quarti di finale di Euro 2020. Intervistato da Il Messaggero, Radja Nainggolan veste i panni del tifoso d'eccezione. Ma per chi farà il tifo il centrocampista che nell'ultima stagione ha giocato per il Cagliari? Il suo cuore è diviso a metà...

SENTIMENTI - "Italia-Belgio non la giocherei. Troppi sentimenti", ha detto Nainggolan. "Come vivrò la gara? Starò davanti alla tv con la sciarpa del Belgio ma simpatizzo per entrambe le squadre, faccio il tifo per loro in parallelo". Il Ninja conferma la difficoltà nello scegliere una formazione: "Sono sincero: questa non è la mia partita, troppi sentimenti in ballo. Di solito queste gare non le gioco mai bene come vorrei, come quando devo giocare contro la Roma o contro il Cagliari". A livello tecnico, però, il centrocampista ha comunque dato un suo parere: "Forse il Belgio ha più individualità. Mi piace l'Italia, gioca bene e sa anche soffrire".