Europei, Nainggolan verso Belgio-Italia: “Vorrei vedere Chiellini contro Lukaku”

Radja Nainggolan commenta l'avvicinamento a Italia-Belgio

Si avvicina il momento di Belgio-Italia, sfida dei quarti di finale. Con l'uscita di scena della Francia, entrambe si candidano a un ruolo da favorite a Euro 2020. Radja Nainggolan conosce bene entrambe le formazioni, avendo fatto parte per diverse stagioni della formazione dei Red Devils e giocando in Serie A con la maglia del Cagliari. Il centrocampista ha confidato le sue aspettative in vista del match dell'Europeo ai microfoni di "Il Messaggero": "Il duello che mi affascina di più è senza dubbio quello tra Giorgio Chiellini e Romelu Lukaku. Bisogna vedere come sta Giorgio. Se sta bene, è difficile per Romelu. E’ vero pure il contrario. Immagino un duello molto fisico, spettacolare". Infine un commento su Alessandro Florenzi, suo compagno di squadra ai tempi della Roma: "Non ho ancora sentito Florenzi, ma conoscendolo starà col broncio, visto che combatte con un infortunio e so quanto ci tenga a giocare".