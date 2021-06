Europei, Nesta: “Italia non è favorita. In prima fila tre nazionali ma gli azzurri…”

L'ex difensore campione del Mondo fa le carte all'Italia di Mancini

L'ex campione del Mondo a Germania 2006 Alessandro Nesta, dice la sua ai microfoni della Gazzetta dello Sport sulle chance dell'Italia di vincere gli Europei « Mi piace molto la nazionale azzurra. Il Mancio ha ridato credibilità e riavvicinato la gente a una Nazionale un po’ spenta dopo la mancata qualificazione al Mondiale russo. Sono un po’ piccolini a metà campo e anche davanti non hanno grandi strutture, ma giocano bene. Ok la difesa. Bel mix di gioventù ed esperienza. Mi piacciono Berardi, Insigne, Immobile e Belotti. Tutti attaccanti? Faremo tanti gol. L'Europeo è una lotta a tre. In prima fila, Francia, Inghilterra e Spagna. L’Italia? Da sempre gli azzurri possono fare tutto e il contrario di tutto. Nel 2006 vincemmo il Mondiale anche se forse non eravamo i più forti. Altre volte eravamo favoriti e siamo stati eliminati. Sono sicuro che l’Italia farà benissimo. È una bella squadra».