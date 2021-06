Europei, Neuer saluta Low: “Doloroso far finire così la tua era”

Manuel Neuer ringrazia l'ex Commissario Tecnico Joachim Low per il suo lavoro alla guida della Germania

In casa Germania è tempo di bilanci. In parte bisogna analizzare il flop clamoroso a Euro 2020, con il passaggio del turno nel girone arriva solo in extremis. E poi si conclude anche la gestione di Joachim Low, il Commissario Tecnico che ha regalato il primo Mondiale alla Germania ufficialmente unita nel 2014. Ora si volta pagina, anche se tra i calciatori resta un mix di dispiacere e gratitudine per l'ormai ex CT. Il portiere e capitano Manuel Neuer ha spiegato le sue sensazioni attraverso i propri canali social: "Non si sta bene nemmeno il giorno dopo. La delusione è enorme, ma questi momenti fanno parte del calcio. È particolarmente doloroso che finisca così l'era del nostro allenatore Jogi Low. Gli dobbiamo tanto". Infine un messaggio di auguri nei confronti di Low: "Ti auguro il meglio, Jogi!". Si conclude così un'era vincente e intensa per la Germania.