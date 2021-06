Europei, non c’è pace per Sensi: risentimento muscolare

Altro guaio muscolare per Sensi, che ha riportato un risentimento muscolare agli adduttori

Non c’è pace Stefano Sensi. Nonostante una stagione vissuta per la maggior parte del tempo ai box a causa dei ripetuti infortuni muscolari, ma conclusa con lo scudetto, Roberto Mancini gli ha sempre dato fiducia. L’ex Sassuolo è un fedelissimo del ct della Nazionale che, fisico permettendo, l’ha sempre chiamato per gli impegni dell’Italia. Ma per il centrocampista nerazzurro sembra non esserci tregua.