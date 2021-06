Europei, Olanda eliminata. De Vrij difende De Ligt: “Non è colpa sua”

Il difensore non colpevolizza il suo collega di reparto

Stefande Vrij, difensore dell'Olanda e dell'Inter, ha parlato a NOS dopo l'eliminazione da Euro2020, arrivata dopo il 2-0 contro la Repubblica Ceca. Se il suo collega di reparto De Ligt si era preso le colpe per via del cartellino rosso ricevuto e l'aver lasciato gli Oranje in inferiorità numerica, il centrale ha scelto di prendere le difense del compagno: "De Ligt? Non è stata colpa sua. Lui ha un grande senso di responsabilità, è molto maturo per la sua età anche se è ancora molto giovane, ma non credo che sia stata colpa sua. De Ligt ha tempo per crescere, ha già fatto passi da gigante. È un grande difensore. Certo per lui questa gara non è stata facile, ma sono certo che stia diventando più forte".