Europei, Olanda-Ucraina: le formazioni ufficiali

Fischio d'inizio tra Olanda e Ucraina fissato alle ore 21

Inizia anche l'Europeo di Olanda e Ucraina. Gli orange sono una delle formazioni favorite per la vittoria finale. La squadra allenata da Frank De Boer ha grandi individualità e giocatori molto esperti. Inoltre i risultati in Nations League parlano a favore della formazione dei "Tulipani". Invece in casa Ucraina c'è grande attesa per la prima volta di Andriy Shevchenko: l'ex Milan e Chelsea è il Commissario Tecnico della selezione dell'Est Europa e spera di vivere il suo debutto in grande stile.