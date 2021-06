Europei, Olanda-Ucraina partita record: mai 5 gol nella ripresa dopo 0-0 al 45′

Una spettacolare partita ad Amsterdam nella ripresa dopo uno scialbo primo tempo

Nella partita della fase a gironi di Euro 2020, la nazionale olandese ad Amsterdam ha sconfitto l'Ucraina con il punteggio di 3-2. Una partita rocambolesca visto che dopo un primo tempo avaro di occasioni, la ripresa invece è stata assai scoppiettante con ben cinque reti. Si tratta di un record assoluto per questa competizione. Come riportato OptaJose, questa è la prima partita nella storia degli Europei in cui sono stati segnati cinque gol nel secondo tempo dopo un pareggio a reti inviolate nel primo tempo.