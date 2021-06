Europei, omaggio del CT Hjulmand a Eriksen: “Ho indossato anello che mi ha regalato”

Il commissario tecnico ha portato con sé un gioiello che gli era stato regalato proprio dal fantasista numero 10

Intervenuto in conferenza stampa, come riporta anche Voetbal, il commissario tecnico della Danimarca ha rivelato: "Voglio ringraziare tutta la squadra. Dai calciatori a chi lavora dietro le quinte. Abbiamo uno staff che ha lavorato senza sosta e non esiste un modo per descrivere quello che questa squadra ha passato nelle ultime quattro settimane. È difficile da comprendere. Pensiamo a Christian fino in fondo, gli diamo grande carica ed energia".

Un pensiero, quello per Eriksen che Hjulmand porta anche 'in mano'... "Non ho mai indossato un gioiello prima, ma Christian mi ha regalato questo anello. Stiamo facendo tutto il possibile per averelo con noi durante questa avventura. Ho portato con me questo anello per tutto il tempo. Penso costantemente a Christian. Grazie a lui, ci abbiamo sempre creduto e ci ha spinto a non mollare mai. È una grande ispirazione per noi. Questo grande successo è dedicato interamente a lui oltre che ai nostri tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci".