Europei, Page soddisfatto: “Passare il turno ha il sapore di una vittoria”

Il Commissario Tecnico Rob Page spiega il suo punto di vista sul torneo del Galles

Il Galles esce sconfitto contro l'Italia, ma riesce comunque a strappare il pass per gli ottavi di finale come seconda classificata del proprio girone. Il Commissario Tecnico Rob Page racconta in conferenza stampa: "Passare il turno ha il sapore di una vittoria, col secondo posto. Sapevamo che sarebbe stata difficile, che avremmo dovuto soffrire. Sarebbe stata difficile in 11, era complicata anche in 10. Abbiamo sofferto e abbiamo portato a casa il risultato. Sapevamo del 2-0 della Svizzera, ho dovuto motivare i ragazzi. Non sottovalutate mai il carattere di un gallese, lo spirito dello spogliatoio è incredibile. I ragazzi hanno lavorato tanto, siamo una squadra pericolosa in contropiede, poi abbiamo avuto anche un'occasione con Bale. I ragazzi sono stanchi, chiederò un parere allo staff medico su come stanno. Poi decideremo quando prendere l'aereo per Amsterdam per la gara di sabato: vedremo poi le altre e contro chi giocheremo. Sulla carta è un'ottima idea giocare in Europa ma è un incubo a livello logistico. Poi c'è il Covid".