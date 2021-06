Europei, Pandev emozionato: “Ricordo unico. Futuro? Parlerò col Genoa”

Goran Pandev lascia la Nazionale macedone al termine dell'Europeo

Goran Pandev saluta la Nazionale macedone. L'attaccante di proprietà del Genoa ha annunciato da tempo l'intenzione di congedarsi dalle gare internazionali e al 68' del match contro l'Olanda ha ricevuto la passerella e l'omaggio dello stadio durante la sua sostituzione. L'ex Inter ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Dopo 20 anni di sacrifici, alla fine della mia carriera abbiamo raggiunto l'Europeo. Per tutto il paese è stato un risultato straordinario. Sono felice che la mia carriera in Nazionale sia finita così. È un ricordo che mi resterà per sempre. Ringrazio Criscito per il post sui social, è un fratello. Ora sto aspettando una chiamata dal Genoa. Mi riposerò e poi parlerò con loro. Mi sono sempre stati vicini e poi vedremo cosa ci riserverà il futuro”. Insomma i tifosi del Grifone e gli appassionati italiani potrebbero vedere ancora all'opera Pandev, pronto a vivere le ultime gare della sua straordinaria carriera.