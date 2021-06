Europei, parla Mourinho: “Italia tra le quattro più forti. Su Mancini…”

Prime parole da editorialista per il Sun da parte di José Mourinho. Lo Special One, prossimo tecnico della Roma, nel suo primo “pezzo” per il tabloid inglese, ha colto l’occasione di parlare dell’Italia di Roberto Mancini...

Redazione ITASportPress

Prime parole da editorialista per il Sun da parte di José Mourinho. Lo Special One, prossimo tecnico della Roma, nel suo primo "pezzo" per il tabloid inglese, ha colto l'occasione di parlare dell'Italia di Roberto Mancini con uno sguardo più approfondito, ovviamente, sui calciatori della squadra giallorossa.

Europei: il parere di Mourinho sull'Italia

"Cercherò i miei giocatori della Roma Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, ovviamente mi concentrerò su di loro. L’Italia è una squadra con un buon mix di giocatori di buona esperienza, ragazzi che sanno vincere. Saranno forti. Roberto Mancini è un allenatore di grande esperienza: ha trascorso 20 anni allenando nei migliori campionati dei migliori paesi. Quindi è più che pronto ed ha dimostrato, già in fase di qualificazione, quanto sia bravo", le parole di Mourinho sull'Italia del Mancio.

E ancora: "Credo che la squadra sia migliorata molto sotto la sua guida. L’Italia ha giocatori di talento, ma ha un’ottima conoscenza tattica. Sono in grado di giocare in modi diversi. Roberto sta dando loro un po’ più di qualità offensiva ma non perdono la loro natura e sanno come difendere. Penso che questa sia la loro migliore qualità come squadra. È difficile trovare punti deboli. Penso che saranno tra le prime quattro".