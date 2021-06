Europei, Pavard choc: “Ho perso i sensi contro Germania per 10-15 secondi”

Il racconto dell'esterno francese dopo la gara d'esordio dei galletti

Una vittoria al debutto ma anche tanta paura per la Francia e soprattutto per l'esterno destro Benjamin Pavard. Il giocatore del Bayern Monaco, nei minuti conclusivi della sfida, ha subito un colpo ad opera di Gosens, esterno tedesco dell'Atalanta, che ne ha causato addirittura la perdita dei sensi per alcuni istanti. A confermare il tutto è stato il diretto interessato ai microfoni di beIN Sports.

Pavard choc: "Ho perso i sensi per 10-15 secondi"

"È stato un gran bello shock, ho perso conoscenza per 10 o 15 secondi", ha detto Pavard ripresosi dopo alcuni istanti. "Dopo sono stato subito meglio", ha proseguito il francese che ha continuato a giocare fino al triplice fischio. Per fortuna, quindi, nessun problema evidente per il terzino che è stato lucido anche nell'analisi della gara: "Abbiamo battuto una buonissima Germania che ha avuto il possesso del pallone. Noi abbiamo fatto una grande partita, sia difensivamente che offensivamente. Stiamo bene e credo che la condizione andrà in crescendo. Questo fa ben sperare per il futuro. Devo dire che è stata una gara positiva".

Nessuna conseguenza per Pavard le cui parole fanno riflettere tutti gli appassionati per quello che sarebbe potuto diventare, dopo il malore accusato da Eriksen - anche se di diversa natura -, un altro caso davvero tremendo per Euro 2020.