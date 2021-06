Europei, Pellegrini alza bandiera bianca: “Problema alla coscia, non giocherò”

L'azzurro deve abbandonare il ritiro ancora prima di iniziare il torneo

Niente da fare per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, convocato dal Commissario Tecnico Roberto Mancini per prendere parte all'Europeo 2020 con la maglia dell'Italia, è stato costretto a fermarsi, alzando bandiera bianca. Tutta colpa di un problema fisico riscontrato nell'ultimo allenamento. Sfuma così il suo sogno di prendere parte alla massima rassegna continentale per le Nazionali. Al suo posto ci dovrebbe essere Gaetano Castrovilli.

Lo stesso Pellegrini ha reso nota la notizia attraverso i propri canali social, senza nascondere tutta la delusione per una rinuncia dolorosa: "Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme".