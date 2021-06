Europei, Pepe: “Siamo determinati, possiamo battere la Francia”

Intervenuto in conferenza stampa, Pepe ha parlato della sfida di domani contro la Francia

La Francia è già sicura della qualificazione agli ottavi di finale grazie alla vittoria del Belgio contro la Finlandia e domani affronterà il Portogallo nell’ultimo big match del girone F. Una sfida importante per i lusitani, a tre punti come la Germania, che sarà impegnata contro l’Ungheria.

Pepe, difensore della squadra capeggiata da Cristiano Ronaldo, ha parlato in conferenza stampa presentando la gara: "Perdiamo e vinciamo insieme. Contro la Francia dovremo essere molto compatti ed essere uniti. Dobbiamo pareggiare la voglia di vittoria della Germania per continuare la nostra strada in questo Europeo. Possiamo vincere la partita domani. Siamo veramente determinati per dimostrare quanto valiamo davvero".