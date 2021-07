Europei, per finale Italia-Inghilterra anche Mattarella presente a Wembley

Un tifoso più che speciale per la finale di Euro 2020 tra Italia-Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle ore 21. Come riportano diversi media italiani, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla partita...

Redazione ITASportPress

Come confermato da fonti del Quirinale, il capo di Stato sarà presente al big match tra la formazione Azzurra di Roberto Mancini e i Tre Leoni di Garath Southgate. Un motivo in più per l'Italia per provare a portare a casa la Coppa.

Ricordiamo che la formazione del CT Mancini ha avuto la meglio sulla Spagna nella semifinale, battendola ai rigori. Gli inglesi, invece, sono riusciti ad evitare la lotteria dei penalty contro la Danimarca, vincendo nei tempi supplementari grazie a Harry Kane.

RANKING - Una curiosità che mette ancora più pepe - se ce ne fosse bisogno - alla finale, riguarda i dati Ranking FIFA. La finale di domenica avrà effetti anche in tal senso. L’Italia è andata in finale ai rigori (con la Spagna è finita in parità), l’Inghilterra c’è riuscita nei supplementari: ai fini del ranking Fifa, ha guadagnato più punti. Così a Wembley arriviamo al quinto posto, alle spalle proprio degli inglesi. In caso di vittoria italiana potrebbe esserci il controsorpasso.