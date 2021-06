Europei, Pessina affonda il Galles e l’Italia è prima

Italia si conferma in grande forma e nonostante gli 8 cambi azzurri hanno dominato il Galles

L'Italia fa tris di vittorie e dopo aver battuto la Turchia e la Svizzera mette sotto anche il Galles. Una vittoria per 1-0 con gol di Pessina che consente agli azzurri di vincere il girone e accedere agli ottavi di finale dove affronteranno probabilmente l'Ucraina o l'Austria sabato prossimo alle 21. Il Galles nonostante la sconfitta è secondo nel girone A. Oggi un primo tempo alla grande giocato dell'Italia che anche con 8 nuovi calciatori in avvio mandati in campo da Mancini, ha giocato con la solita scioltezza e dinamismo. Verratti non ha fatto rimpiangere Locatelli in mezzo al campo, anzi con il calciatore del Psg la costruzione della manovra azzurra ne ha guadagnato in geometrie e qualità. Azzurri che sono partiti con la solita carica agonistica e il Galles ha ballato dietro. Bene anche l'esordio di Pessina autore del gol del vantaggio nato al 39' sugli sviluppi di un calcio di punizione da posizione laterale battuto da Verratti: gran taglio sul primo palo dell'atalantino che tocca e mette il pallone sul secondo palo, imparabile per Ward. Vantaggio meritato visto che qualche minuto prima l'Italia con Chiesa era stata vicinissima al gol. Belotti si è sacrificato per la squadra ma ha anche sfiorato la rete.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa l'Italia vicina al raddoppio: calcio di punizione di Bernardeschi, Ward battuto e palla contro il palo. Al 54' occasione anche per il Galles dopo una disattenzione della retroguardia italiana, Ramsey si presenta a tu per tu con Donnarumma ma non riesce a calciare per il ritorno provvidenziale di Jorginho. Un minuto dopo il Galles resta in 10 uomini. Rosso ad Ampadu per un brutto intervento su Bernardeschi. Al 65' nuovamente vicina al raddoppio l'Italia dopo una incursione di Chiesa che guadagna il fondo e mette un buon pallone arretrato per Belotti che calcia a colpo sicuro ma Ward si salva e devia in angolo con un ginocchio. Il Galles si è rintanato nella propria area nel finale di gara e l'Italia a spingere per il secondo gol. Ma il punteggio non è cambiato: Italia prima nel girone a punteggio pieno mentre il Galles chiude al secondo posto per differenza reti perchè la Svizzera ha battuto la Turchia 3-1. Sono 11 le vittorie di fila senza subire gol per l'Italia e Mancini eguaglia la striscia positiva di Pozzo.