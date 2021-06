Europei, Pessina: “Belgio? Senza De Bruyne sarebbe meglio. Io titolare…”

Il centrocampista dell’Italia Pessina ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Belgio

Matteo Pessina, centrocampista dell’Italia e protagonista contro l’Austria, ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di finale contro il Belgio: “Ero partito come ventisettesimo, non ci pensavo più di tanto. Mi sono sentito parte di questo gruppo, sempre. Mi sono fermato qui anche i primi giorni, Mancini mi aveva chiesto di aspettare e restare, per vedere come si sarebbero evolute le cose. Poi si è infortunato Sensi e sono rientrato in lista. Mi sono sempre sentito parte del gruppo da quando sono stato convocato per la prima volta, è la cosa bella di questo gruppo: Mancini ci fa sentire tutti importanti".