Europei, Pessina incredulo: “Potevo solo immaginare un pomeriggio così”

Matteo Pessina festeggia la presenza con la Nazionale italiana e la rete della vittoria contro il Galles

Pessina ha raccontato tutta la sua emozione ai microfoni di Rai Sport: "Forse potevo solo sognare un pomeriggio così. E' stata una partita perfetta, quella che tutti i giocatori si immaginano. Decidere una partita in una competizione così importante in una squadra così forte. Non dormirò per qualche settimana. Mancini mi ha detto che avrei giocato prima di venire all'Olimpico. Questa squadra è bellissima e fortissima. Ogni giocatore che va in campo dà il massimo, il mister riesce a trasmettere fiducia a tutti anche a chi gioca meno e quando vai in campo dai tutto e riesci a giocare nella tua maniera. Gasperini? L'ho sentito quando mi aveva convocato il mister Mancini. C'è tanto di lui perché il gioco che facciamo qua in alcuni modi lo rispecchia e mi sono ritrovato bene anche qua".