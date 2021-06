Europei, Petit duro con Deschamps: “Responsabile del flop. Prima era ispirato…”

Emmanuel Petit attribuisce a Didier Deschamps la responsabilità per l'eliminazione della Francia da Euro 2020

La Francia si interroga su cosa non ha funzionato a Euro 2020, quando, da squadra favorita alla vigilia, è stata eliminata sorprendentemente dalla Svizzera agli ottavi di finale. In generale, però, i campioni del mondo non hanno mai incantato, vincendo una sola partita, contro la Germania, e pareggiando contro Ungheria, Portogallo e Svizzera. L'ex centrocampista Emmanuel Petit non ha usato parole tenere nei confronti dell'ex compagno in Nazionale Didier Deschamps, ora Commissario Tecnico. Questo il suo commento a RMC Sport: "Didier è uno dei responsabili del fallimento della Francia in questo Europeo. Negli ultimi anni è stato ispirato, non in questo torneo. L'undici titolare e i continui cambiamenti di modulo hanno messo in difficoltà i suoi giocatori più che ai suoi rivali. Inoltre prima che iniziassero gli Europei, tutti parlavano di quanto fosse formidabile il trio d'attacco, dimenticando che la cosa più importante è la squadra. E quando non si tiene a mente il concetto di squadra sei in pericolo".