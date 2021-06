Europei, Pukki ammette: “Gara con Danimarca la più dura della mia carriera”

L'attaccante finlandese tornato in campo insieme a compagni e rivali dopo il malore accusato da Eriksen

Non si placano le emozioni e gli attimi di terrore vissuti nel corso di Danimarca-Finlandia quando Christian Eriksen, fantasista danese e dell'Inter, ha accusato un grave malore che ha fatto temere il peggio per la sua salute. Una vicenda seguita molto da vicino da tutti, ma soprattutto da chi era in campo. Tra questi anche l'attaccante rivale Teemu Pukki che è tornato su quanto accaduto ai microfoni di Ilta-Sanomat.