Europei, Ramsey apre Roberts chiude: il Galles stende la Turchia

Bale ha sciupato il rigore del 2-0 nella ripresa

Successo del Galles sulla Turchia nel secondo match del Girone A a Euro 2020. Ha deciso la sfida un gol dello juventino Ramsey nel primo tempo e il raddoppio di Roberts nel recupero. In avvio Cakir salva su Ramsey, che spreca il vantaggio al 24'. Morrell nega il gol ad Ayhan, si fa perdonare lo juventino che la sblocca prima dell'intervallo su assist di Bale. Male Yilmaz che divora l'1-1, Ramsey ancora pericoloso. Bale calcia alto il rigore del raddoppio. Decisivo Ward su Demiral in un finale in cui la Turchia ha cercato di pareggiare spingendo con quasi tutti gli effettivi. Poi in pieno recupero il raddoppio gallese con Roberts. La sconfitta toglie ogni le possibilità di qualificarsi della squadra di Ylmaz. Il Galles invece si candida per gli ottavi di finale.