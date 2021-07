Europei, Rashford consolato da un piccolo tifoso: “Resterai sempre un eroe”

Marcus Rashford è stato fortemente criticato per l'errore dal dischetto contro l'Italia

Francesco De Gregori ha ragione: non è da un rigore sbagliato che si giudica un giocatore. Un campione si valuta per "il coraggio, l'altruismo e la fantasia". Doti che non mancano certamente a Marcus Rashford. L'attaccante inglese di proprietà del Manchester United ha vissuto una serata disastrosa, con l'errore dal dischetto contro l'Italia nella finale di Euro 2020. Un rigore calciato contro il palo a Gianluigi Donnarumma battuto che ha inevitabilmente avuto un peso importantissimo. Lo stesso Rashford è stato oggetto di insulti e critiche sui social. Tuttavia c'è chi lo vuole sostenere anche in questo momento difficile. E' il caso di Dexter Rosier, nove anni, che attraverso l'account Twitter della madre ha diffuso un messaggio al suo calciatore preferito: "Caro Marcus Rashford, spero che non sarai triste per troppo tempo perché sei una brava persona. L'anno scorso mi hai ispirato ad aiutare le persone meno fortunate. Poi la scorsa notte, mi hai ispirato di nuovo ad essere sempre coraggioso. Sono orgoglioso di te, sarai sempre un eroe. Da Dexter Rosier. Nove anni". Forse la consolazione più bella.