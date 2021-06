Europei, Raspadori: “Le parole di Mancini che non dimentico. Austria molto organizzata”

Il giovane attaccante azzurro oggi è intervenuto in conferenza stampa

L'attaccante dell'Italia Giacomo Raspadori si è presentato in sala stampa dove ha parlato del suo felice momento e dell'Austria prossimo avversario degli azzurri negli ottavi di finale dell'Europeo. "C'è un clima di grande entusiasmo qui. La cosa bella è che mi sono sentito subito parte del gruppo. La prima cosa che mi ha detto Mancini quando sono stato convocato è che se sono qui è perché l'ho meritato - ammette l'attaccante - Mi ha dato fiducia, coraggio di affrontare questa avventura. Vedevo i miei compagni come idoli, adesso ci gioco insieme. La mia forza è l'equilibrio, sono lo stesso ragazzo di prima. Questo è molto importante, sono consapevole che questo si tratta di un punto di partenza e non di arrivo. Di mattina studio, di pomeriggio gioco alla play - spiega - Adesso sto studiando anatomia per settembre, così almeno capisco cosa succede anziché non comprendere".