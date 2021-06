Europei, Rebic sogna in grande: “Vorrei ripetere il percorso del 2018”

L'attaccante del Milan prova a vivere un'altra estate da sogno

Tra le squadre sotto osservazione all'Europeo che sta per iniziare c'è anche la Croazia. La selezione balcanica è reduce dal clamoroso secondo posto all'ultimo Mondiale, ma nella rassegna continentale non hanno mai incantato particolarmente. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per provare a sfatare un tabù particolare.