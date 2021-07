Europei, Redknapp avvisa l’Italia: “Match combattuto. Kane segna sicuro”

In vista della finale di Euro 2020 parla l'ex storico calciatore e allenatore che è sicuro della forza dell'Inghilterra e del suo numero 9 Harry Kane

Redazione ITASportPress

Harry Redknapp avvisa l'Italia in vista della finale di Euro 2020 di questa sera. L'ex calciatore e allenatore ha presentato in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com l'ultimo atto dell'Europeo tra gli Azzurri e l'Inghilterra mettendo in guardia la squadra di Mancini.

CERTEZZA - Parte con sicurezza l'intervista di Redknapp che non ha dubbi: "Harry Kane farà almeno un gol e sarà capocannoniere del torneo.Il gol di Kane è già scritto, Harry segnerà di sicuro in finale". E sulla sfida: "Italia-Inghilterra sarà una grande, grandissima partita. Si affronteranno due squadre veramente forti e la contesa potrebbe andare avanti quindi fino ai supplementari, se non ai rigori. Mi aspetto una finale davvero equilibrata, un match combattuto".

SQUADRE - Sul percorso fatto dalle due formazioni: "L'Italia? Devo dire che la squadra di Mancini è stata molto brava, perché ha dovuto superare enormi ostacoli per arrivare a questa finale. È bello vedere gli azzurri di nuovo nell'élite del calcio internazionale: questo è il loro posto, questo è il posto che si meritano". Sugli inglesi: "L'Inghilterra ha una rosa piena di calciatori di livello, con grande qualità tanto nell'undici titolare quanto in panchina. Il ct Southgate ha a disposizioni tante giovani stelle e la ciliegina sulla torta sta proprio là davanti", ha detto Redknapp riferendosi a Kane. "Abbiamo il miglior numero nove al mondo, non ci sono dubbi su questo. Sono convinto che Harry raggiungerà Cristiano Ronaldo e Schick come capocannoniere del torneo. Del resto è già a 4 reti, appena una in meno del portoghese e del ceco".

CHI VINCE - "Un pronostico? In una finale così è difficile fare pronostici... Posso dirvi che sarà una grande partita, tra due fantastiche squadre che rappresentano due Paesi davvero appassionati di calcio. Che vinca il migliore!".