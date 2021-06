Europei, Rice: “Mai bevuto una birra, ma se vinciamo…”

Declan Rice, centrocampista dell’Inghilterra, ha fatto una promessa in caso di vittoria di Euro2020

Tante le nazionali protagoniste della manifestazione europea oltre all’Italia. Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Belgio, tutte pronte a darsi battaglia. C’è anche l’Inghilterra, che pullula di talenti in piena fase di esplosione. Tra questi Declan Rice, centrocampista del West Ham che, come riportano i media inglesi, ha fatto una promessa nel caso in cui la sua nazionale dovesse vincere gli Europei: "Ho 22 anni e finora non ho mai bevuto una birra. Non mi piace l'odore, per questo non mi sono mai avvicinato ad una birra. Ma faccio una promessa: ne berrà una se diventeremo campioni".