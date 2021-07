Europei, rimpianto Schick: “Potevamo fare di più. Danimarca non invincibile”

Il centravanti autore di un grande torneo esce dopo i quarti di finale contro i danesi

Sono state le due sorprese, fin qui, dell'Europeo. Repubblica Ceca e Danimarca si sono affrontate nei quarti di finale e i danesi hanno avuto la meglio per 2-1. Grande delusione per i cechi guidati dall'attaccante 25enne Patrik Schick , vecchia conoscenza del calcio nostrano, autore di un'altra rete nel torneo, la quinta. Ai microfoni della Uefa, il centravanti ha commentato la sfida ma anche il suo ottimo torneo.

AMAREZZA - "Siamo molto delusi, per noi il torneo è finito. Abbiamo fatto di tutto per arrivare in semifinale, ma negli ultimi minuti non abbiamo avuto abbastanza forza per ribaltare le sorti della partita a nostro favore", ha spiegato Schick. "Nella ripresa abbiamo aggiunto un altro attaccante, abbiamo cercato di giocare più velocemente e di mettere più pressione sui danesi e dopo il gol veloce all'inizio del secondo tempo, sembrava che qualcosa sarebbe potuto cambiare ma non ce l'abbiamo fatta perché abbiamo davvero speso ogni nostra energia".