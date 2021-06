Europei, Ronaldo ferma la Francia. Germania, che fatica: pari con l’Ungheria

Pari tra Francia e Portogallo, che passano agli ottavi. Stesso risultato tra Germania e Ungheria

Nel primo tempo sono gli episodi in area di rigore a essere protagonisti. L'incontro si sblocca su calcio di rigore per il Portogallo, assegnato dopo un'uscita alta fallosa di Lloris, che travolge Danilo. Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto, spiazzando il portiere. Sul finire di primo tempo, però, la Francia usufruisce a sua volta di un penalty per un fallo ai danni di Mbappé. Benzema manda il pallone da una parte e Rui Patricio dall'altra e pareggia. Nella ripresa, sempre Benzema inventa una serpentina pazzesca con tanto di gol con una rasoiata in diagonale. Il Portogallo strappa ancora il pari su rigore per fallo di mano. Ronaldo è impeccabile anche stavolta. La Francia ci riprova, ma Rui Patricio si esalta con due parate mostruose.