Europei, Ronaldo: “Motivato come nel 2004. Portogallo giocherà per vincerle tutte”

Il capitano suona la carica

Redazione ITASportPress

Nonostante i suoi 36 anni, Cristiano Ronaldo ha confermato che «è motivato» come nel 2004, in vista del debutto agli Europei che scatteranno domani con Italia-Turchia. Il capitano della nazionale portoghese, inoltre, garantisce che la squadra entrerà in ogni partita per vincere.

“Non vale la pena promettere titoli o fare pronostici. Quello che posso promettere è che entreremo in ogni partita per vincere», ha detto CR7, in un'intervista alla rivista 360, della Federcalcio portoghese.

Ronaldo riconosce alla vigilia di Euro 2020 che "le aspettative sono alte". “Abbiamo vinto due titoli molto importanti negli ultimi anni e questo porta responsabilità. Giochiamo sempre per vincere», ha sottolineato, eludendo il fatto che il Portogallo ha davanti nella fase iniziale Germania e Francia: «Sono questi gli avversari ed è contro di loro che dovremmo andare a giocare. Rispettiamo tutte le selezioni. Siamo nella fase finale di un Europeo, non ci sono partite facili".

Infine una promessa: «Sono in questo Euro 2020 come se fossi al primo. Mi sento altrettanto o più motivato rispetto al 2004, al mio primo Campionato Europeo. Siamo i campioni in carica e siamo ancora nel gruppo delle candidate per vincere il trofeo".