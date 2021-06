Europei, Ronaldo vuole battere Buffon: il record

Cristiano Ronaldo mette nel mirino un record detenuto da Buffon

“Non sono io a cercare i record, ma sono loro che vengono da me”. L’ha ripetuto tante volte Cristiano Ronaldo , spiegando come il raggiungimento della gloria personale porti al conseguimento di traguardi collettivi e viceversa. Due sfere strettamente connesse, essendo il calcio uno sport di squadra a sfondo individuale. Il fenomeno della Juventus è pronto a tuffarsi nell’avventura di Euro2020 con il suo Portogallo , campione in carica alla luce del torneo conquistato nel 2016.

La Uefa ha dedicato un focus su CR7, elencando tutti i record che potrebbe infrangere partecipando all’imminente manifestazione europea. Maggior numero di gol alla fase finale, marcatore più anziano in finale, maggior numero di reti in una sola partita della fase finale. Sono molteplici i primati che può agguantare, ma ce n’è uno curioso, perché detenuto dal suo ormai ex compagno di squadra Buffon: “A Ronaldo basteranno tre presenze per superare Gianluigi Buffon, che con 58 è il giocatore che ne ha collezionate di più a EURO tra qualificazioni e fase finale. Se il Portogallo dovesse arrivare in finale, Ronaldo raggiungerebbe quota 63. In 56 presenze ha totalizzato 36 vittorie, 12 pareggi e otto sconfitte.