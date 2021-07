Europei, Rooney: “Inghilterra favorita. Per superare Bonucci e Chiellini…”

Parere illustre in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. A parlare è l’ex attaccante Wayne Rooney che ha spiegato nella sua rubrica per il The Times la chiave del match dando anche qualche consiglio ai Tre Leoni ed in...

Redazione ITASportPress

Parere illustre in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. A parlare è l'ex attaccante Wayne Rooney che ha spiegato nella sua rubrica per il The Times la chiave del match dando anche qualche consiglio ai Tre Leoni ed in particolare al CT Southgate.

LA SFIDA - Non fa giri di parole Rooney e dà l'Inghilterra avanti nel pronostico: "Penso che siamo i favoriti. L'Inghilterra per quanto riguarda la qualità ne ha abbastanza e mentalmente puoi vedere che i giocatori sono messi piuttosto bene. Il mio unico avvertimento sarebbe che non possiamo farci prendere dal modo in cui gioca l'Italia, dal modo in cui cercheranno di rallentare il gioco. Se fossi Gareth (Southgate ndr) direi ai giocatori inglesi di abbassare la palla e giocare velocemente, tenere il ritmo alto, far lavorare gli italiani, stancarli".

SUGLI AZZURRI - "Nel 2014, l'Uruguay è stato in grado di interrompere il gioco e risucchiarci a giocare come volevano, ma questa squadra inglese è diversa. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono grandi giocatori, ma non i più veloci. Sono sicuro che Gareth e Steve Holland guarderanno il gol di Alvaro Morata nella semifinale della Spagna contro l'Italia. Ha dimostrato che se riesci a mettere i corpi attorno a quei due grandi difensori centrali, facendo movimenti bruschi dietro di loro, non sono a loro agio. Se l'Inghilterra riesce a convincere Raheem (Sterling) a fare le sue corse e Harry (Kane) e altri giocatori veloci che si muovono lungo i loro lati, Chiellini e Bonucci non si divertiranno nemmeno un po'".